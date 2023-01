Il Sestri Levante rimanda ancora l'appuntamento con la vittoria, è pari con il Pinerolo

Nessun allarme, ma il periodo non è di certo fortunato per il Sestri Levante che non riesce più a vincere. I corsari oggi vengono fermati sull'1-1 dal Pinerolo salendo così in graduatoria a quota 51, a più otto sulla Sanremese che però deve ancora giocare e domani può cercare di ridurre il gap.

I liguri sono così alla quarta giornata senza successi e al secondo pareggio di fila, dopo i ko con Borgosesia e Sanremese sono arrivate le "X" con Legnano e appunato Pinerolo oggi. Contro i piemontesi oggi i corsari riescono a passare in vantaggio al 17' grazie al bomber Marquez che si sblocca e mette sui binari rossoblu la sfida.

Il colpo del ko però non arriva e così il Pinerolo nel finale trova la zampata che vale il pareggio al minuto numero 85 grazie a Simone De Riggi. Niente vittoria così per il Sestri che la prossima settimana avranno due possibilità di andare a prendersi il bottino pieno, mercoledì in casa giocheranno contro la Castanese mentre domenica sarà sfida al Chisola, entrambi i prossimi avversari sono in pieno lotta per non retorcedere.