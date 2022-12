Sestrese, pari tra rimpianti e proteste con il Forza e Coraggio

Un punto (0-0) conquistato contro una delle formazioni più in forma del torneo, il Forza e Coraggio neopromossa che naviga ai piani altissimi della classifica di Eccellenza, ma la Sestrese termina la sua domenica con tanti rimpianti. La società, anche sui social ufficiali recrimina per quattro episodi dubbi in area di rigore che potevano valere, secondo i genovesi, il calcio di rigore. A questo si aggiunge anche la protesta per il gol annullato a Sakhi al 34' per un presunto fallo su Mazzini.

La sfida di ieri, oltre al punto, ha regalato altre soddisfazioni alla società genovesi, hanno infatti esordito in prima squadra due giovanissimi cresciuti nel vivaio della Sestrese, il 2004 Davide Marino e il 2005 Alessandro Castelli. Due frecce in più da qui a fine stagione per centrare la salvezza senza passare dai playout, obiettivo ad oggi lontano solo due punti.

Il tabellino

Sestrese-Forza e Coraggio 0-0

Sestrese: Cannavò, Tecchiati, Zanetti, Marino, Ansaldo, Audel, Revello, Caramello (69° Ivaldi), Montemagno (89° Castelli), Sighieri, Sakhi.

A disp: Bongiorni, Bazzurro, Lanza, Cappadona, Palmisano, Bertola, Iannicella.

All. Rossetti.

Forza e C. 1914: Mazzini, Guelfi, Giannoccari, Benassi (82° Tornari), Zambarda, Natale (60° Piazza), Cuccolo, Maglione (64° Cenderello), Tonelli N., Erpen, Shqypi.

A disp: Biagioni, D'Imporzano, Ratti, Arena, Pesalovo.

All. Gatti.