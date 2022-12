Eccellenza, rinforzo in difesa per il Rapallo Ruentes

Penultimo in classifica con undici punti ma ancora in lotta per approdare ai playout, il Rapallo Ruentes deve accelerare nelle prossime settimane in modo da raddrizzare la sua situazone in classifica.

Il campionato di Eccellenza ha iniziato a livellarsi ma la graduatoria resta molto corta, basterebbero un paio di vittorie per rilanciarsi e per raggiungere l'obiettivo la società ha deciso di rinforzarsi sul mercato.

Nelle ultime ore è arrivata l'ufficialità di un nuovo acquisto annunciata sui social ufficiali del club: Si aggiunge alla rosa il difensore Michael Fabio Orlando un giocatore di livello per la rosa di mister Fresia . Nato a Lavagna il 17 agosto del 1999, Orlando è cresciuto nel settore giovanile del Siena. Ha avuto esperienze in Serie D, dove ha indossato le maglia della della Lavagnese e del Manfredonia . Varie le presenze in Eccellenza con il Campomorone, Genova Calcio.

A Michael un grande in bocca al lupo per questa nuova avventura con i colori bianconeri".