Eccellenza, super Busalla e vincono anche Lavagnese e Baiardo

La domenica di Eccellenza vede la sconfitta dell'Albenga come risultato più importante, l'Imperia batte la capolista 2-0 anche se in classifica non cambia molto perché i primi della classe restano a più undici sulla seconda, la Cairese che batte 4-3 il Rapallo Ruentes nel match più spettacolare della giornata.

Al terzo posto sale la Lavagnese che vince 2-1 in rimonta con il Campomorone Sant'Olcese e aggancia il Forza e Coraggio. Alle loro spalle restano Arenzano, sconfitto dal Baiardo 2-0, il Campomorone e da oggi c'è anche l'Imperia. Domenica di festa per l'Athletic Albaro, il Busalla che ne fa 4 al Canaletto Sepor, e il Rivasamba che batte la Genova Calcio. Di seguito tutti i risultati:

Baiardo-Arenzano 2-0

Athletic Albaro-Finale 1-0

Campomorone Sant'Olcese-Lavagnese 1-2

Canaletto-Busalla 0-4

Sestrese-Forza e Coraggio 0-0

Imperia-Albenga 2-0

Rapallo Ruentes-Cairese 3-4

Rivasamba-Genova Calcio 1-0

Voltrese Vultur-Taggia 0-0