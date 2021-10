Serie D, Sestri Levante a caccia dell’impresa con il Chieri

Se non è un testacoda poco ci manca. Domani il Sestri Levante, penultimo della classe, affronta la prima in classifica, il Chieri. I rossooblu vanno a caccia dell’impresa impossibile quindi, ma attenzione perché il trend è positivo.

Il Sestri infatti dopo il pari sul difficile campo del Gozzano, domenica scorsa ha vinto il derby con il Lavagnese 1-0, primo successo stagionale in attesa di recuperare le due partite contro Casale e Saluzzo. La classifica non è ovviamente buona con soli quattro punti, ma le due partite non giocate pesano e non poco.

Ci proveranno i liguri anche se il Chieri, scivolato due giornate fa con l’Asti, ha vinto quattro gare su sei e ha il migliore attacco del torneo con 14 reti. Una super squadra che soprattuto in casa nonn sbaglia un colpo. I piemontesi infatti hanno sempre vinto in campionato e hanno subito una sola rete peraltro ininfluente contro il Borgosesia, sfida vinta 3-1.

Chieri-Sestri Levante si giocherà mercoledì alle ore 15 e tra i rossoblu ci saranno due assenze: mancheranno infatti Fenati espulso contro la Lavagnese e D’Ambrosio anche lui fermato dal giudice sportivo. I liguri non hanno sicuramente nel calendario un amico in questo periodo, dopo il Chieri infatti domenica prossima ci sarà la sfida contro il blasonato Novara secondo in classifica.