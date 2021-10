Sestri Levante-Lavagnese, derby con punti pesanti in palio

Sale l’attesa per il derby di Serie D tra Sestri Levante e Lavagnese. Le due squadre si sfidano in anticipo per la sesta giornata del campionato, ad arbitrare la gara sarà Edoardo Papale di Torino coadiuvato da Damiano Caldarola di Asti e da Nicola Di Meo di Nichelino.

I temi del derby Sestri Levante-Lavagnese

Le due squadre arrivano al match in momenti di forma decisamente opposti. I rossoblu sono infatti ultimi in classifica con un solo punto e nessuna vittoria. L’unico pareggio è arrivato domenica scorsa in casa del Gozzano, una bella impresa per muovere una graduatoria deficitaria ma non solo per demeriti dei liguri. Il Sestri infatti ha giocato solo tre gare, due in meno rispetto alla gran parte delle avversarie, a causa di due rinvii: il primo dovuto al maltempo con il Casale e il secondo con il Saluzzo deciso dalle due società perché alcuni giocatori avversari il giorno prima della gara erano stati coinvolti in un incidente d’auto.

La Lavagnese invece è tornata a vincere negli ultimi turni con sei punti conto Ligorna e Rg Ticino. Due successi che hanno riportato il sereno nella squadra di Fasano che aveva perso a inizio stagione quattro gare di fila tra campionato e Coppa Italia, proprio in questa ultima competizione il ko era arrivato con il Sestri Levante per 2-1

Problemi di formazione per entrambi i tecnici che dovranno fare i conti con le squalifiche di D’Ambrosio e Guglielmi.