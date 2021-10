Il Sestri Levante si prende il derby contro la Lavagnese

Due derby e due vittorie. Il Sestri Levante in questa stagione ha un rapporto particolare con le gare che contano di più per i tifosi. Così se in Coppa Italia la sfida contro la Lavagnese era finita 2-1, oggi nell’anticipo della sesta giornata del girone A di Serie D, i rossoblu vincono 1-0 al Sivori.

Mesina regala il derby al Sestri Levante

La festa espolde già al 9’ con Mesina che infila la rete avversaria battendo Calzetta e portando avanti i suoi. E’la rete che decide il match perché da quel punto in poi nessuno riesce in più a inflare la palla in rete, mentre sul tabellino finisce anche Fenati ma solo per l’espulsione nel finale.

Il Sestri Levante si porta così a casa la prima vittoria in campionato e scavalca Saluzzo e Caronnese in fondo alla classifica. Per i rossoblu un successo che può dare la carica, mentre per scalare ancora la graduatoria bisognerà aspettare soprattutto i recuperi con Casale e Saluzzo.

Lavagnese sconfitta dopo due vittorie

Per la Lavagnese arriva il terzo stop in Serie D che interrompe la riscossa dei ragazzi di Fasano. I bianconeri infatti la scorsa settimana avevano battuto Ligorna e Rg Ticino balzando con sei punti a metà classifica. La prossima gara, si gioca mercoledì il secondo turno infrasettimanale della stagione, per la Lavagnese sarà in casa contro Vado, mentre il Sestri Levante farà visita al Chieri, una delle squadre di testa.