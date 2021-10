Impresa Sestri Levante, che rimonta contro il Gozzano

Il primo punto del Sestri Levante nel campionato di Serie D 2021-2022 ha il sapore dell’impresa. I rossoblu lo conquistano nello stadio del Gozzano, squadra di prima fascia, completando nel finale una splendida rimonta. Il 2-2 è una grande iniezione di fiducia per i liguri che restano ultimi ma devono ancora recuperare le due partite rinviate con Casale e Saluzzo, entrambe in programma a novembre.

La cronaca di Gozzano-Sestri Levante

Pronti, via e si capisce che la gara non sarà per niente facile per gli ospiti che all’undicesimo sono già sotto colpiti da Pici che insacca l’1-0. Nel primo tempo i padroni di casa non riescono a raddoppiare, ma più il tempo passa e più per il Sestri si fa dura. Il colpo del possibile ko arriva all’ora esatta di partita quando Castelletto insacca ancora e porta il Gozzano sul 2-0. Partita in ghiaccio? No, perché a quel punto i rossoblu tirano fuori l’orgoglio, risponde appena due minuti dopo con Bonaventura appena entrato, e poi all’ 82’ con Mesina pareggiano i conti. L’espulsione di D’Ambrosio a pochi minuti dal termine non pregiudica l’esito finale della gara che termina 2-2.

Il tabellino di Gozzano.-Sestri Levante

Gozzano-Sestri Levante 2-2

Marcatori 11 Pici (G), 60’ Castelletto (G), 62’Bonaventura (S), 82’Mesina (S)

Gozzano: Vagge, Pici, Nicastri, Gemelli (77’ Rao), Ciappellano, Montesano, Coccolo, Pennati, Di Maira (86’ Castelletto), Cozzari, Sangiorgio (76’ Scottu). All.: Schettino

Sestri Levante: Salvalaggio, Podda (43' Grosso) , Maffezzoli, Pane, D'Ambrosio (59’.Bonaventura), Soplantai, Gonella (91’ Cuneo), Fenati, Mesina, Furno (59’ Bianchi), Ferretti (76’ Lazzaretti). All.: Cammaroto

Ammoniti: Nicastri (G), Podda (S), Montesano (G), Lazzaretti (S)

Espulso: D'Ambrosio (S)