Dessena salva l’Entella, con la Carrarese finisce pari

Serie C Girone B

Squadra in casa Carrarese

Niente vittoria per l'Entella che si salva grazie ad una rete di Dessena. Continua il campionato al di sotto delle aspettative dei chiavaresi che pareggiano 1-1 contro la Carrarese in trasferta e rimandano per la sesta volta di fila l’appuntamento con la vittoria. La classifica ora vede i liguri dodicesimi con soli tredici punti.

La cronaca di Carrarese-Entella

La gara parte con una fase di studio interrotta all’11’ dalla prima incursione di Tunjov che spara alto sulla traversa. A metà prima frazione, dopo un interessante colpo di testa di Dessena, Volpe vede uscire per infortunio anche Silvestre, ennesimo ko stagionale per l’Entella, al suo posto entra il giovane Bruno. La gara continua tra qualche scaramuccia, ci provano in serie Lescano, Doumbia e Magrassi, ma senza fortuna.

A inizio ripresa è Schenetti che prova a prendere per mano l’Entella prima con una punizione di poco fuori e poi con un tiro al volo che Vettorel devia in angolo. Al 56’ però a passare è la Carrarese , D’Auria approfitta dell’ennesima incomprensione stagionale della difesa dei chiavaresi e batte Paroni. Al 73’ i liguri trovano il modo di recuperare lo svantaggo con Dessena che di testa infila in rete il pari. E'l'ultima vera emozione del match che si conclude 1-1

Il tabellino di Carrarese-Entella

Carrarese-Entella 1-1

Marcatori: 56’ D’Auria, 73’ Dessena

Carrarese (4-3-1-2): Vettorel; Grassini (67’ Semprini), Kalaj, Khailoti, Imperiale; Battistella, Pasciuti (76’ Luci), Tunjov; Bramante; D’Auria (67’ Galligani), Doumbia (81’ Energe). A disp: Mazzini, Capponi, Santochirico, Rota, Girgi, Figoli, Bertipagani, Infantino. All: Antonio Di Natale.

Entella (4-3-1-2): Paroni; Cleur, Coppolaro, Silvestre, Berlocco; Karic (68’ Capello), Lipani (80’ Macca), Dessena; Schenetti; Magrassi (68’ Merkaj), Lescano. A disp: Borra, Bruno, Alesso, Cicconi, Di Cosmo, Meazzi. All: Gennaro Volpe.