Entella, Volpe: “Stiamo attraversando la tempesta, la palla oggi non voleva entrare”

L’Entella pareggia 0-0 contro la Vis Pesaro e resta al dodicesimo posto in classifica nel girone B di Serie C, al Comunale arriva la quinta partita senza vittoria e il cammino si complica sempre di più. Va detto che oggi la squadra per lunghi tratti è stata padrona del gioco ma, complice anche un legno di Schenetti, non è riuscita a segnare.

L’allenatore Volpe analizza così la partita: “Abbiamo sempre tenuto il pallino del gioco noi, dal primo all’ultimo minuto creando tante occcasioni e rischiando poco. Sotto l’aspetto dell’impegno e della proposta di gioco non possiamo recriminarci nulla, la palla non voleva entrare ma andiamo avanti”.

Il momento è difficile: “Bisogna continua a lavorare – spiega il mister dei chiavaresi – credendo a quello che facciamo. Stiamo attraversando la tempesta, la squadra produce gioco e occasioni, dobbiamo fare qualcosa di meglio. La classifica non piace a nessuno in questo momento”.

Nota positiva di giornata i giovani, come Bruno e Macca: “Sono due ragazzi che hanno fatto un ottimo percorso nelle giovanili di questa società, hanno dato tanto e oggi hanno risposto alla grande”.

Il Comunale non è più un’arma in più come a inizio stagione, tre i pareggi di fila, ma i tifosi continuano a spingere la squadra: “Sono ovvviamente importanti per noi, ci stanno a fianco e anche quanddo criticano va bene perché sono tutte critiche fatte nel modo giusto. Sappiamo che possiamo fare di più e dobbiamo lavorare proprio su questo”.