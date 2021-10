Entella, brutte notizie per Radu e domenica mancherà anche Paolucci

Domenica prossima l’Entella torna in campo contro la Carrarese nell’undicesima giornata del campionato di Serie C, girone B, con l’obiettivo di tornare a vincere. Cinque sono le gare senza successo per i chiavaresi, con tre pareggi in casa e due sconfitte esterne. Un ruolino di marcia che ha fatto precipitare la squadra in una zona anonima della classifica. Gli obiettivi a inizio stagione erano ben altri e ora serve un filotto per provare a tornare nella posizioni che contano.

Infortunio Rada, l’Entella lo perde per un mese

Uno dei tanti problemi in casa Entella in questo inizio di stagione sono gli infortuni. Volpe ha dovuto affrontare l’emergenza difesa, che sta piano piano rientrando con la prima convocazione di Chiosa con la Vis Pesaro e Pellizzer vicino al rientro, e ora è alle prese con quella del centrocampo.

Arrivano infatti brutte notizie per quello che riguarda Rada. Il giocatore si è fermato nei giorni scorsi e gli esami hanno rilevato una lesione muscolare che lo terrà lontano dai campi per circa un mese. Niente Cararrese, Imolese, Padova, in Coppa Italia, Ancona e Grosseto, possibile il rientro contro la Pistoiese alla quindicesima giornata del 21 novembre oppure in quella con il Cesena di sette giorni più tardi. Un problema per Volpe che domenica prossima dovrà rinnuciare anche a Paolucci, mediano che con la Vis Pesaro si è visto sventolare in faccia il quinto cartellino giallo e quinidi sarà squalificato. Dei titolari resta quindi il solo Dessena a disposizione di Volpe.