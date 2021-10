Andrea Bruno: “Che emozione l’esordio con l’Entella”

Serie C

Serie C Girone B

Un altro pareggio, il terzo di fila in casa che vale la quinta gara senza successo per l’Entella. I chiavaresi devono cambiare marcia se vogliono provare a reinsersi nel quartieri alti della classifica. Nella serata del Comunale però ci sono anche due buone notizie: la difesa non ha subito gol e i giovani si sono dimostrati all’altezza della situazione.

Le parole di Andrea Bruno dopo l'esordio con l'Entella

Tra loro uno dei migliori è stato Andrea Bruno, all’esordio assoluto in prima squadra: “Peccato non aver vinto – dice il ventenne ai canali ufficiali del club – abbiamo avuto il dominio sia nel primo che nel secondo tempo, meritavamo di portare a casa l’intera posta, c’è rammarico”:

La serata per lui è stata comunque speciale: “Questo è sicuro, aspettavo da tanto tempo questo momento, ha avuto vari problemi sia l’anno scorso che all’inizio di questa stagione. Ho lavorato tanto e il mister lo ha visto notando che alla fine ci posso stare a questi livelli. E’stata una grandissima emozione, è il risultato di tanti sforzi, il lavoro paga sempre, devo comunque ringraziare il mister per la fiducia”.

Nel gruppo in prima squadra e protagonisti insieme a Bruno ci sono anche altri ragazzi provenienti dal settore giovanile: “E’una cosa bellissima poter condividere questi momenti, è motivo d’orgoglio per noi essere ancora insieme. Ruolo? Sono un terzino ma posso fare anche il centrale”.