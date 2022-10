Genoa femminile, buon punto con l'Arezzo

Squadra in casa

Squadra in casa Arezzo Femminile

Finisce 0-0 tra Arezzo e Genoa femminile e per il Grifone è un punto che vale moltissimo. Oggi infatti le rossoblu sono fuori dalla zona retrocessione in Serie B femminile con 4 punti davanti a Trento, Sassari e Apulia.

A inizio gara si mette in luce Macera che ferma due volte Ceccarelli, poi è il momento di attaccare per il Grifone che ci prova con Bargi e Campora senza troppa fortuna. Nel finale della prima frazione brivido per le ospiti con Costantino che colpisce la traversa.

Non cambia lo spartito della gara nella ripresa con il Genoa molto attento ma comunque non rinunciatario. A rendersi pericolosa è sempre Bargi ma la sua conclusione non trova la porta di poco. L'ultima occasione della gara è sempre rossoblu con Traverso che prova a soprendere il portiere avversario ma alza troppo la mira. Finisce così 0-0 e il Grifone si conferma squadra da trasferta, tutti i punti raccolti fino a qui sono arrivati lontano dalla Liguria con il pari di oggi e la vittoria con il Sassari Torres di un paio di settimane fa.