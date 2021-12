Sampdoria Women, il prossimo ostacolo è una Roma in grande forma

Due settimane di stop per lasciare spazio alle qualificaizioni ai Mondiali delle azzurre, ma adesso è tempo di tornare in campo per la serie A femminile. Tutto pronto quindi per la decima giornata in cui la Sampdoria sfida la Roma, match difficile per le blucerchiate contro una delle squadre più in forma del torneo.

Sampdoria-Roma nella decima giornata della Serie A femminile

Le giallorosse, quarte con 19 punti, infatti arrivano da tre vittorie di fila in Serie A 2-0 con il Sassuolo, 5-1 con il Verona e 1-0 con la Fiorentina, a cui va aggiunta anche quella in Coppa Italia 5-0 sul Tavagnacco. L’attenzione sarà tutta puntata sulla coppia gol Senturini-Pirone, sette reti in due per trascinare il terzo miglior attacco del torneo (19 reti in 9 gare).

Non sarà quindi facile per la Sampdoria strappare punti sul campo "Garrone" di Bogliasco ad una compagine attrezzata e in un grande momento. Le blucerchiate, seste con 13 punti, continuano il loro campionato al centro del gruppo, anche se devono raddrizzare la rotta. Nell’ultimo periodo sono infatti arrivati due pareggi di fila in Coppa Italia con la Torres e in campionato con l’Empoli, entrambi in trasferta. In totale sono tre le partite senza successo per la Sampdoria, ma l’ultima sconfitta è arrivata contro l’imbattibile Juventus che tra l’altro ha fatto molto fatica a passare al Garrone, il successo è arrivato solo per 1-0.