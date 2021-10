Sampdoria Women, battuto Pomigliano e gran salto in classifica

La Sampdoria femminile batte oggi 1-0 il Pomigliano e vola in classifica. La sfida riprende dal minuto 32, cioè da quando l’arbitro l’aveva interrotta per il nubifragio che aveva costretto le due squadre ad abbanondare il campo la gara di settembre al Garrone. Nella parte rimanente del primo tempo le due squadre non affondano e così il risultato non cambia.

Nella ripresa invece le blucerchiate mettono il piede sull’acceleratore con Tampieri e Salvatori che ci provano nel primo quarto d’ora senza fortuna. E’ il preludio al gol che decide il match, è il 75’ quando Re si infila tra le maglie delle avversarie, serve Battelani che confeziona l’assist per Tarenzi, brava a non sbagliare la più nitida delle occasioni da gol.

Grazie a questa vittoria le blucerchiate salgono al sesto posto in classifica con nove punti alla pari della Fiorentina e più vicine a Roma e Milan distanziate rispettivamente di uno e quattro punti. Il salto in graduatoria è molto alto perché distanzia le blucrechiate, al primo campionato assoluto in serie A, dalla zona retrocessione di ben cinque punti dopo appena sei giornate.

Sampdoria-Pomigliano, il tabellino

Sampdoria-Pomigliano 1-0

Reti: 75’ Terenzi

Sampdoria (4-3-1-2): Tampieri; Novellino, Auvinen, Spinelli, Giordano; Seghir (29′ s.t. Carp), Re (33′ s.t. Musolino), Fallico; Rincón; Tarenzi, Martínez (15′ s.t. Battelani).

A disposizione: Babb, Boglioni, Carrer, Helmvall, Bursi, Gardel.

Allenatore: Cincotta.

Pomigliano (4-3-3): Cetinja; Apicella, Luik, Cox, Fusini; Ferrandi (36′ s.t. Ferrario), Puglisi, Vaitukaityte (36′ s.t. Moraca); Salvatori, Ippolito, Banusic.

A disposizione: Russo, Varriale, Massa, Tudisco, Capparelli, Panzeri, Ejangue.

Allenatore: Panico.