Sampdoria femminile, Gago non basta: vince la Fiorentina

Quarto big match e quarta sconfitta di fila per la Sampdoria che ancora un volta lotta ma si arrende. Le blucerchiate vanno ko con la Fiorentina, prima in classifica con 18 punti e una sola sconfitta stagionale, 2-1, dopo essere passate in vantaggio.

E'infatti Gago al 14' a infilare la palla in rete per l'1-0 doriano chiudendo al meglio una ottima ripartenza. La viola reagisce e al 41' va vicina al pari con Johannsdottir, ma Tampieri è eccezionale a respingere il diagonale. Nella ripresa la Samp parte ancora una volta forte ma questa volta non capitalizza con Tarenzi che mette fuori da ottima posizione. A questi livelli quando sbagli, paghi, e così la Fiorentina nel giro di due minuti ribalta il risultato e si prende i tre punti. Al 70' Boquete di testa pareggia, al 72' è invece Mijatovic a segnare con un tocco sottoporta.

Le quattro sconfitte di fila contro quattro delle prime cinque in classifica, Juventus, Fiorentina, Milan e Inter, non rappresentano un problema di classifica per le ragazze di Cincotta che grazie ai primi tre successi uno dietro l'altro sono ancora seste a nove punti. Nel prossimo turno la sfida sarà con il Parma penultimo con un solo successo e sei sconfitte, oltra ad avere la peggiore difesa del campionato, 23 i gol al passivo.

Fiorentina-Sampdoria 2-1 il tabellino

Reti: p.t. 14′ Gago; 25′ s.t. Boquete, 27′ s.t. Mijatovi?.

Fiorentina (4-3-2-1): Schroffenegger; Cafferata (1′ s.t. Er?en), Tortelli, Agard, Jackmon; Huchet (1′ s.t. Parisi), Jóhannsdóttir, Boquete; Catena (36′ s.t. Breitner), Monnecchi (14′ s.t. Mijatovi?); Kaján (40′ s.t. Longo).

A disposizione: Russo, Zanoli, Sabatino, Severini.

Allenatore: Panico.

Sampdoria (4-3-1-2): Tampieri; Oliviero (30′ s.t. Battistini), Pettenuzzo, Pisani, Giordano; Regazzoli, Re (40′ s.t. ?on?), Baldi (30′ s.t. Seghir); Rincón (21′ s.t. Fallico); Gago, Tarenzi (30′ s.t. Cedeño) .

A disposizione: Odden, Fabiano, Spinelli, De Rita.

Allenatore: Cincotta.

Arbitro: Di Marco di Ciampino.

Assistenti: Renzullo di Torre del Greco e Santarossa di Pordenone.

Quarto ufficiale: Ferrara di Roma 2.

Note: ammonite al 21′ p.t. Cafferata, al 28′ p.t. Rincón, al 45′ p.t. Oliviero per gioco scorretto; al 10′ s.t Catena per simulazione; al 42′ s.t. Mijatovi?, al 46′ s.t. Pisani per comportamento non regolamentare; recupero 1′ p.t. e 5′ s.t.; terreno di gioco in erba sintetica.