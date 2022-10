Sampdoria Women, un tempo non basta: vince la Juventus

Finisce 4-0 per la Juventus a Bogliasco, una punizione dura, troppo, per la Sampdoria Women che per quasi tutto il primo tempo gioca alla pari con la squdra che da cinque anni di fila vince lo Scudetto. Per le ragazze di Cincotta è la terza sconfitta di fila con tre big del campionato, le bianconere, il Milan e l'Inter.

Come detto la Samp mette paura più volte alla Juve partendo fortissimo, le blucerchiate hanno in Gago il proprio rifermento offensivo che non concretizza due occassioni e nella terza, all'11' viene fermata dal palo. Errori e sfortuna che si pagano a caro prezzo quando contro hai una squdara fenomenale. Così al 40' Nielden batte Odden e quattro minuti dopo è Bonansea a piazzare il pallonetto che vale lo 0-2.

La Samp è sotto e non si rialza più, la gara già colorata parzialmente di bianconera si avvia decisamente verso Torino con un altro uno due terribile: segna ancora Nielden e quattro minuti dopo Cantore.

Il tabellino di Sampdoria-Juventus 4-0

Reti: p.t. 40′ Nielden, 44′ Bonansea; s.t. 32′ Nielden, 36′ Cantore.

Sampdoria (4-3-2-1): Odden; De Rita, Spinelli, Pisani, Giordano (24′ s.t. Oliviero); Re, Rincón (26′ s.t. Cuschieri), Regazzoli (18′ s.t. Baldi); Seghir (1′ s.t. Fallico), Gago; Tarenzi (1′ s.t. Cedeño).

A disposizione: Tampieri, ?on?, Battistini, Pettenuzzo.

Allenatore: Cincotta.

Juventus (4-3-3): Peyraud-Magnain; Nilden, Gama, Salvai, Boattin (15′ s.t. Lenzini); Caruso, Rosucci, Grosso (30′ s.t. Zamanian); Cernoia (24′ s.t. Duljan), Girelli (24′ s.t. Cantore), Bonansea (15′ s.t. Bonfantini).

A disposizione: Aprile, Lundorf, Sembrandt, Gunnarsdottir.

Allenatore: Montemurro.

Arbitro: Fiero di Pistoia.

Assistenti: Ricciardi e Voytyuk di Ancona.

Quarto ufficiale: Maresca di Napoli.

Note: ammonite al 3′ s.t. Cedeño, al 16′ s.t. Giordano per gioco scorretto; recupero 0′ p.t. e 4′ s.t.; terreno di gioco in sintetico.