Sampdoria Women, sfida a Pomigliano per tornare al successo

Dopo due settimane di sosta per le Nazionali, torna il campionato di Serie A femminile e la Sampdoria domenica alle 14,30 gioca la sua seconda gara della storia al Garrone di Bogliasco. Il prossimo avversario sarà Pomigliano e l’occasione è ghiotta per tornare allla vittoria che manca dall’esordio contro la Lazio quando le blucerchiate si imposero per 2-1.

La ultime due partite per la squadra di Cincotta sono state senza punti. La Samp si è arresa al super Milan solo per 1-0, poi è caduta contro il Sassuolo al termine di una prova opaca. Le genovesi sono quindi settime in classifica con 3 punti, a più due sulle prossime avversarie di Pomigliano.

La squadra ospite arriverà a Bogliasco senza aver ancora conosciuto la gioia della vittoria. Sconfitta all’esordio dalla Juventus Campione d’Italia per 3-0, la formazione ha poi pareggiato con l’Empoli 2-2 e ed è di nuovo caduta in casa contro la Roma, altra big del campionato.

La sfida si annuncia quindi dura ed equilibrata con la Sampdoria che vuole riprendere la via verso la salvezza e Pomigliano che va a caccia della prima gioia stagionale. Di seguito le convocate blucerchiate per la prossima partita di campionato:

Le convocate dellla Sampdoria per la sfida a Pomigliano

Portieri: Babb, Tampieri.

Difensori: Auvinen, Boglioni, Bursi, Giordano, Novellino, Pisani, Spinelli.

Centrocampisti: Battelani, Fallico, Musolino, Re, Rincón, Seghir.

Attaccanti: Bargi, Berti, Helmvall, Martínez, Tarenzi.