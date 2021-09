Sampdoria femminile, dopo la pausa si riparte contro Pomigliano

Il campionato disi ferma per lasciare spazio alle Nazionali impegnate nelle qualificazioni ai prossimi Mondiali. Due settimane di stop utili per lache ha chiuso le prime tre gare della stagione con una vittoria e due sconfitte.

Le ragazze blucerchiate hanno inziato la propria corsa nel migliore dei modi, battendo a domicilio 2-1 la Lazio nell’esordio assoluto in Serie A. Un successo importante, ma nelle successive due partite sono arrivate due sconfitte. La prima al Garrone contro il Milan, superpotenza del calcio femminile italiano, che ha vinto a Bogliasco 1-0. Una buona prova per le padrone di casa che hanno giocato alla pari contro una corazzata. Nel match successivo seconda sconfitta in fila 2-0 sul campo del Sassuolo, al momento nel gruppo delle migliori in classifica.

La Sampdoria femminile in questo momento è sesta in graduatoria con tre punti di vantaggio su Fiorentina, Verona e Lazio, ultime della classe, e quindi a distanza di sicurezza dalla zona calda. Dopo la sosta però c’è bisogno di punti per continuare a vivere un campionato tranquillo. La prima tappa del cammino post nazionali sarà contro Pomigliano che ad oggi ha perso con Juventus e Roma e pareggiato con l’Empoli.

La sfida si giocherà a Bogliasco domenica 26 settembre alle ore 14,30 ed la prima ghiotta occasione per ricominciare a mettere fieno in cascina. La seconda arriverà il sabato successivo quando le blucerchiate affronteranno la Fiorentina. Il calendario poi si complicherà con le successive tre giornate che vedranno la Sampdoria in campo contro Inter, Napoli e le campionesse d’Italia della Juventus.