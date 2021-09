Serie A femminile: Sampdoria-Milan 0-1, prima sconfitta per le blucerchiate

Prima sconfitta in campionato per la Sampdoria Women battuta dalla corazzata Milan 1-0 allo stadio Garrone di Bogliasco.

Niente impresa per la Sampdoria nella seconda giornata del campionato di Serie A femminile dopo la vittoria all'esorido con la Lazio. La squadra genovese esce sconfitta 1-0 contro il Milan, una delle più forti formazioni del torneo, ma lo fa a testa alta.

Partono forte le lombarde, il primo tempo è quasi tutto di marca rossonera ed è soprattutto bomber Giacinti a mettere in difficoltà le padrone di casa. L’attaccante al 9’ impegna Babb in girata, poi viene fermata sulla linea dal provvidenziale intervento di Novellino. La risposta blucerchiata arriva quasi al tramonto della prima frazione con Rincon che colpisce la traversa direttamente da calcio d’angolo

A inizio ripresa il Milan passa e lo fa con l’incornata di Adami al 53’ su cui Babb questa volta non può nulla. Otto minuti più tardi grande occasione per la Samp ma Bergamaschi ferma il pallone destinato in porta sulla linea. Le padrone di casa iniziano a credere nel colpo del pareggio ma difettano ancora nelle conclusioni, al 73’ grande giocata di Martinez che pesca Tarenzi in area ma la blucerchiata sbaglia a pochi passi dalla porta. E’ l’ultimo squillo di una gara da cui la Sampdoria trae comunque ottime indicazioni. Le genovesi escono sconfitte ma a testa alta contro una delle corazzate del campionato di Serie A femminile

Nelle altre sfide di giornata il Sassuolo batte il Verona a domicilio 4-0 mentre la Roma vince 4-1 con il Napoli. Domani si chiude la seconda giornata con il big match Fiorentina-Juventus, Inter-Lazio e Pomigliano-Empoli, tutte alle 17,30.

Il tabellino di Sampdoria-Milan 0-1

Sampdoria-Milan 0-1 (53' Adami)



Sampdoria (4-3-3): Babb; Novellino, Auvinen, Pisani, Giordano; Fallico, Re, Seghir; Tarenzi, Martinez (82’ Battelani), Rincon (Helmvall). Allenatore: Cincotta



Milan (3-4-2-1): Giuliani; Fusetti, Agard, Codina; Tucceri Cimini, Jane , Adami, Bergamaschi; Thomas (85' Longo), Boquete (74’ Grmshaw); Giacinti. Allenatore: Ganz



Ammonite: 17’ Giordano (S), 28’ Agard (M), 81' Adami (M)