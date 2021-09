Serie A femminile, Sassuolo-Sampdoria 2-0: seconda sconfitta per le blucerchiate

Niente da fare per la Sampdoria femminile che dopo la sconfitta contro il Milan di sabato scorso, si arrende oggi al Sassuolo con il risultato di 2-0. Un gol per tempo per le neroverdi che ringraziano Filangeri e Cantone per i tre punti.

La gara è subito vivace e dopo il botta e risposta tra Dubcova e Martinez, è Babb a salire in cattedra salvando sul tentativo, non del tutto volontario, di Philtjens. Il portiere è grande protagonista anche al 16’ quando stoppa la conclusione potente di Tomaselli. Il gol però è nell'aria e arriva al 40’ con Clelland che batte un calcio d’angolo su cui ancora Babb respinge la prima conclusione ma non può nulla sul tap in di Filangeri.

La Sampdoria prova a cambiare l’inerzia della gara inserendo tra il primo e il secondo tempo Fallico, Helmwall e Spinelli, ma il tentativo non riesce. Al 59’ il Sassuolo raddoppia e chiude virtualmente la gara con Cantore. La giocatrice neroverde è brava di testa a infilare il pallone in rete sul cross da sinistra.

La squadar genovese proprio non riesce a rispondere e così l’ultima emozione è ancora di marca neroverde ma super Babb ci mette ancora una pezza per ben due volte nella stessa azione sulla solita Cantone.

Il tabellino della gara

Sassuolo-Sampdoria 2-0 (40′ Filangeri, 69′ Cantore)

Sassuolo (4-3-1-2): Lemey; Santoro, Dongus, Filangeri, Philtjens; Tomaselli (82′ Ferrato), Mihashi, Brignoli (82′ Benoit); Dubcova; Cantore (87′ Orsi), Clelland (61′ Parisi).

Sampdoria (4-3-1-2): Babb; Giordano, Auvinen (46′ Spinelli), Pisani, Bursi; Seghir (82′ Carp), Re, Battelani (46′ Helmvall); Rincon (46′ Fallico); Martinez (67′ Bargi), Tarenzi.

Ammoniti: Martinez, Mihashi.