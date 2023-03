Sampdoria-Verona 3-1: sfatato il tabù Marassi

La Sampdoria rialza la testa e "sbanca" il Luigi Ferraris. I blucerchiati battono 3-1 il Verona e conquistano per la prima volta in campionato i tre punti in casa. A sfatare il tabù contribuisce in maniera decisiva Gabbadini, il migliore insieme al gigantesco Nuytinck, che segna due reti in dieci minuti del primo tempo. Nella ripresa l'Hellas spinge e mette alle corde la Samp che però questa volta non crolla e concede solo il gol nel finale di Faraoni prima di chiudere la pratica con la terza rete di Zanoli all'ultimo istante. Lo scontro diretto si tinge di blucerchiato con la squadra di Stankovic che mette fine alla striscia negativa, 11 partite senza vittorie, sale al penultimo posto e adesso è a meno nove punti dallo Spezia sedicesimo e al momento salvo.

Sampdoria-Verona 3-1, la cronaca

Stankovic sceglie Turk in porta al posto di Audero che ha chiuso in anticipo per colpa di un infortunio alla spalla la stagione. Per il resto confermata la difesa a tre, in mediana torna Cuisance, in attacco Gabbiadini riferimento offensivo. Passano solo pochi minuti e la Sampdoria è subito molto pericolosa con la conclusione di Djuricic fermata solamente da un grande intervento di Montipò. La risposta del Verona è immediata con Turk bravo a deviare in angolo l'insidiosa conclusione di Lazovic. La Sampdoria ci prova molto di più e al 20' Amiome colpisce il palo di testa, il pallone rimane lì e Doig anticipa Gabbiadini che doveva solo spingere in rete. La fortuna come sempre in questo campionato non aiuta Stankovic, ma al 24' nemmeno la Dea bendata può fare nulla: Gabbiadini firma il vantaggio con un diagonale nell'affolatissima area di rigore avversaria. Gli ospiti però non ci stanno e poco dopo ci vuole un super Nuytinck e la sua scivolata disperata per fermare il pallone sulla linea di porta, salvando così il vantaggio. Il momento è difficile, ma Gabbiadini al 35' si inventa una sventola di sinistro che batte Montipò e fa espoldere di nuovo Marassi.

La ripresa parte con un Verona più offensivo, entrano Lasagna e Veloso al posto di Doig e Magnani. Gli ospiti spingono subito e Braff da lontano colpisce il palo esterno con una botta da fuori. I gialloblu occupano la metà campo blucerchiata e al 60' Adolfo Gaich segna, ma l'argentino è in fuorigoco segnalato dal Var. La Samp soffre, Stankovic cambia in mediana con Cuisance che lascia il posto al diciottenne Ilkhan. Al 66' altra rete annullata a Gaich ancora per fuorigioco, i blucerchiati si salvano ancora una volta ma nel secondo tempo soffrono tantissimo non riuscendo mai ad uscire dalla propria metà campo. All' 88' il Verona dimezza lo svantaggio con Faraoni che infila la palla in rete, mettendo paura ai blucerchiati prima che all'ultimo secondo Zanoli segni la rete del 3-1 in contropiede.

Tabellino e voti Sampdoria-Verona 3-1

Reti: 24' e 35' Gabbiadini, 88' Faraoni, 98' Zanoli

Sampdoria (3-4-2-1) Turk 6,5; Gunter 6, Nuytinck 7,5, Amione 5,5; Zanoli 6,5, Winks 5,5, Cuisance 6 (61' Ilkhan 6), Augello 6; Leris 6 (84' Murillo s.v.), Djuricic 5,5 (73' Murru); Gabbiadini 7,5 (84' Jesè s.v.).

Verona (3-4-2-1) Montipó 6,5; Dawidowicz 5,5, Magnani 5,5 (46' Veloso), Coppola 6; Faraoni 6,5, Tameze 5, Duda 6, Doig 6,5 (46' Lasagna 6,5); Braaf 6,5 (79' Kallon s.v.), Lazovic 6 (68' Depaoli 6); Djuric 5,5 (37' Gaich 6,5).

Arbitro: Mariani di Aprilia

Note: Ammoniti: Djuricic, Nuytinck, Zanoli, Coppola