Sampdoria, stagione finita per Audero

Niente da fare per Emil Audero. Gli esami svolti dal portiere della Sampdoria dopo l'infortunio dello scorso 9 marzo hanno evidenziato la necessità di un'operazione per risolvere il problema alla spalla. Lo ha ufficializzato lo stesso Audero attraverso la propria pagina Instagram.

"Ho aspettato e sperato fino all’ultimo - ha scritto il numero 1 blucerchiato - ma purtroppo dopo gli esiti della visita odierna sono costretto a operarmi e finire qua la stagione. Triste e straziante non poter aiutare i miei compagni per quest’ultima parte di stagione ma questo è anche il calcio. Un grande in bocca al lupo alla squadra, sempre e comunque forza Sampdoria".

La società ha poi emesso un comunicato: "La Sampdoria informa che nella giornata odierna il calciatore Emil Audero, accompagnato dal responsabile sanitario Amedeo Baldari, si è sottoposto ad una visita specialistica a Forlì dal professor Giuseppe Porcellini. Dopo il consulto e gli esami clinici effettuati ieri, si è deciso di intervenire chirurgicamente sulla spalla destra del portiere. L’operazione sarà effettuata nei prossimi giorni".

Dopo il difficile esordio contro la Juventus sarà quindi il giovane Martin Turk a difendere i pali nel proseguo della stagione, dietro di lui il più esperto Nicola Ravaglia. Prossimo appuntamento la sfida contro il Verona di domenica 19 marzo. Alle ore 12:30 al Luigi Ferraris l'ultima spiaggia per provare ancora a credere nella rimonta salvezza.