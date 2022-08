VIDEO | Sampdoria-Reggina 1-0: Sabiri su rigore vale i 16esimi di Coppa Italia

Grazie a una rete di Sabiri su rigore nella ripresa, la Sampdoria supera la Reggina e accede ai sedicesimi di Coppa Italia 2022/2023. Inzaghi propone il 4-3-3 con le novità Fabbian, Ricci e Menez in attacco, fuori Camporese all'ultimo istante a causa di un problema fisico.

Il primo tempo si conclude a reti inviolate, anche se le occasioni non mancano. Al minuto 8' è la Reggina a proporsi dalle parti di Audero. Break con Liotti che recupera la sfera a centrocampo, ha campo libero per puntare l'area e va al tiro da posizione centrale, Audero respinge la palla insidiosa, poi Menez si fa anticipare al momento del tap-in.

Al 30' c'è lavoro anche per l'estremo amaranto: palla rubata, con fallo, a Fabbian, ripartenza Samp con Candreva che crossa dalla destra, Caputo in girata di testa in anticipo su Cionek, Ravaglia smanaccia in angolo. Gli amaranto conquistano tre corner, senza però riuscire a rendersi pericolosi, mentre al 47' Sabiri impegna Ravaglia su un piazzato dai 25 metri.

Sabiri trasforma dal dischetto, Cicerelli no

In avvio di ripresa Rivas e Menez mettono a ferro e fuoco la retroguardia blucerchiata, ma la mira è imprecisa. Ci prova anche Gagliolo con un tiro da fuori, pallone di poco sopra la traversa. Al 56' clamorosa chance per Liotti, che su splendido traversone di Pierozzi dalla destra sbaglia da due passi la deviazione di testa.

Al 63' Giampaolo manda in campo Verre, Quagliarella e De Luca, che costruiscono l'azione che porta al calcio di rigore concesso ai blucerchiati per fallo in area di Pierozzi sull'ex Perugia: dagli undivi metri Sabiri non sbaglia, nonostante Ravaglia avesse intuito.

Al 79' gli amaranto trovano il pari: Cicerelli crossa dentro l'area dalla sinistra, Crisetig di testa la manda alle spalle di Audero, 1-1! Ma il Var rivede lo sviluppo dell'azione e rileva un offside dell'ex Frosinone. Al minuto 84' fallo di Augello su Pierozzi in area di rigore, l'arbitro dapprima fa proseguire, poi viene richiamata al monitor per una revisione e decide di assegnare un altro rigore: Cicerelli però calcia poco angolarto e Audero respinge, salvando il risultato e la qualificazione della sua squadra.

Nei nove di recupero non accade nulla e la Samp può festeggiare il successo all'esordio in Coppa Italia. Nel prossimo turno i blucerchiati affronteranno il 19 ottobre la vincente di Venezia-Ascoli, che si disputa domenica 7 agosto alle 17.45.

Sampdoria-Reggina 1-1 tabellino e voti

Reti: 67' Sabiri (rigore)

Sampdoria (4-1-4-1): Audero 7; Bereszkynski 5 (89' Murillo sv), Ferrari 5, Colley 5,5, Augello 5; Vieira 5 (89' Yepes sv); Candreva 5,5 (62' Verre 6), Rincon 5; Sabiri 6,5, Leris 5 (62' De Luca 6); Caputo 5 (62' Quagliarella sv). a disposizione: Ravaglia, Tantalocchi, Depaoli, Leverbe, Murru, Djuricic, Malagrida. Allenatore: Giampaolo 5

Reggina (4-3-3): Ravaglia 6; Pierozzi 6, Cionek 7, Gagliolo 6,5, Giraudo 6; Fabbian 6 (63' Majer 6), Crisetig 6,5, Liotti 6 (75' Cicerelli 6); Ricci 6 (63' Canotto 6), Ménez 6,5 (75' Gori sv), Rivas 6,5. a disposizione: Aglietti, Colombi, Dutu, Loiacono, Situm, Agostinelli, Lombardi. Allenatore: Inzaghi 7

Arbitro: Ferrieri Caputi di Livorno.