Addio a Vittorio De Scalzi, è morto il fondatore dei New Trolls

È morto all'età di 72 anni Vittorio De Scalzi, fondatore dei New Trolls, cantante, compositore e polistrumentista genovese. A dare il triste annuncio moglie e figli, Mara, Armanda e Alberto sulla pagina ufficiale, con un messaggio contenente citazioni di alcuni sui successi.

"Vittorio De Scalzi ci ha lasciato - si legge - ha raggiunto la sua Aldebaran. Grazie a tutti per l’amore che in tutti questi anni gli avete dimostrato. Continuate a cantare a squarciagola 'quella carezza della sera'; lui vi ascolterà".

Nato a Genova il 4 novembre 1949 da da padre ristoratore e madre pianista, Vittorio De De Scalzi si è avvicinato giovanissimo alla musica proprio grazie agli insegnamenti della madre, arrivando a suonare il pianoforte all'età di quattro anni. Negli anni sessanta ha fondato I Trolls insieme a Pino Scarpettini, nel 1967 terminata l'esperienza costituisce i New Trolls, gettando le basi per una proficua carriera: nello stesso anno la band apre i concerti della tournée italiana dei The Rolling Stones e suona in jam session con musicisti come Stevie Wonder.

All'interno del gruppo De Scalzi ha figurato come autore di molti brani di successo come Visioni, Una miniera e Quella carezza della sera. Ha anche collaborato con Fabrizio De André e il poeta Riccardo Mannerini ed è stato un grande tifoso della Sampdoria. Nel 1991, anno dello scudetto blucerchiato, ha pubblicato l'album 'Sampdoria-il grande cuore della sud' che contiene, tra le tracce musciale, l'iconica 'Lettera da Amsterdam'.

Anche la Federclubs, in una nota, lo ha ricordato: "Le nostre più sentite condoglianze alla famiglia De Scalzi per la scomparsa di Vittorio, vero cuore blucerchiato. Oltre ad aver segnato in modo indelebile la musica italiana con i New Trolls, assieme al fratello Aldo ha ideato la colonna sonora dei nostri anni più belli. Piangiamo un amico e un grande artista, sempre vicino al tifo organizzato".