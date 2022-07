Cessione Sampdoria, in arrivo offerta vincolante

Attesa sul fronte della cessione societaria in casa Sampdoria, secondo quanto riportato dal Sole 24 ore il fondo statunitense Cerberus, insieme alla società britannica Redstone Capital, starebbe per presentare un offerta vincolante per l'acquisto del club, conforme alle condizioni fissate dal tribunale fallimentare di Roma.

Sarebbe già stato individuato anche un esponente del mondo degli affari genovese, tifoso della Samp ma finora fuori dal mondo del calcio, per quello che riguarda la presidenza.

Cerberus Capital Management, società con sede a New York, fondata nel 1992 da Steve Feinberg, gestisce asset di investimento per miliardi di dollari ed opera in diversi settori finaziari che vanno dall'immobiliare al private equity. Redstone Capital è invece specializzata in investimenti nelle strutture sportive.