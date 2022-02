Il ritorno della 'formica atomica': Giovinco alla Samp

Sebastian Giovinco è ufficialmente un giocatore della Sampdoria, ha firmato il contratto e la società ha pubblicato una storia Instagram in cui la 'formica atomica' saluta i tifosi e lancia un 'forza Doria' davanti alla sua nuova maglia con il numero 21.

Dopo sette anni torna quindi in Italia dopo tra Toronto FC (squadra canadese che gioca però nel campionato degli Stati Uniti, la Mls) e Al Hilal in Arabia Saudita. In precedenza aveva vestito le maglie di Juventus, Empoli e Parma. In Italia tra campionato e coppe varie ha collezionato 202 presenze e segnato 43 gol, negli Stati Uniti 142 partite e 83 reti, infine in Arabia Saudita 16 gol a fronte di 83 gare giocate. Nella nazionale italiana, infine, un gol in 23 gettoni di presenza. l'ultimo nel 2013.

Sarà quindi Giovinco (si parla di un contratto di sei mesi) il sostituto di Manolo Gabbiadini, il grave infortunio contro il Sassuolo ha chiuso con grande anticipo la sua stagione, lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro e intervento chirurgico.