Samp in ansia per Gabbiadini, spunta l'ipotesi Giovinco

Una sola 'macchia' nella bella vittoria contro il Sassuolo ottenuta domenica dalla Sampdoria di Giampaolo. L'infortunio di Manolo Gabbiadini, costretto a uscire dal campo al 36', ha destato grande preoccupazione e si attendono gli esami al ginocchio che verranno svolti nella giornata di oggi, lunedì 7 febbraio 2022.

In caso di stop lungo, e quindi di infortunio grave, la società andrà a cercare un sostituto sul mercato degli svincolati.

Il nome che sembra più caldo è quello di Sebastian Giovinco, reduce dalle esperienze tra Mls negli Stati Uniti e Al Hilal in Arabia Saudita, sarebbe pronto un contratto di sei mesi. Altri nomi potenzialmente interessanti sono quelli dell'ex Atletico Madrid Diego Costa (era stato molto vicino alla Salernitana nell'ultima finestra di mercato) e anche quello di Graziano Pellé, fermo dopo sei mesi al Parma nella scorsa stagione. Per lui si tratterebbe di un ritorno dopo i quattro gol in sedici partite del 2012, importanti per la risalita dalla Serie B.