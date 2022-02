VIDEO | Sampdoria-Sassuolo 4-0: poker blucerchiato, tre punti d'oro

Squadra in casa

Squadra in casa Sampdoria

Grande prestazione della Sampdoria di Giampaolo: 4-0 al Sassuolo e tre punti d'oro per mettere in sicurezza la classifica dopo quattro sconfitte consecutive. La gara si apre subito con il micidiale uno-due firmato da Caputo e Sensi, poi Falcone blinda la porta nel primo tempo su Ferrari e Berardi e nella ripresa riparte forte la formazione blucerchiata che sfiora subito il tris con Candreva e poi chiude definitivamente i giochi con Conti. La reazione dei neroverdi sbatte ancora una volta su Falcone (bravo su Raspadori e Berardi) e al 90' cala il poker anche Candreva su calcio di rigore. Prima vittoria del 2022 e tre punti d'oro per mantenersi a debita distanza dalla zona rossa.

Sampdoria-Sassuolo 4-0, la cronaca

Partenza micidiale della Sampdoria: bussa Caputo al 5' con un delizioso pallonetto su sviluppi di corner battuto da Candreva, allunga Sensi in tap-in dopo una corta respinta di Consigli su tiro di Gabbiadini. Reazione rabbiosa del Sassuolo: al 14' gran parata di Falcone su un colpo di testa di Ferrari, poi salva tutto Thorsby con il corpo sulla ribattuta di Berardi, replicano i ragazzi di Giampaolo al 17' con Caputo che trova la grande risposta di Consigli, l'ex Sassuolo ci prova anche al 29', ma trova nuovamente la respinta del portiere. Tegola Gabbiadini al 35', infortunio e cambio obbligato con esordio per il nuovo acquisto Supryaga, poi in chiusura di tempo reclama un calcio di rigore Sensi, ma il direttore dopo il consulto con il var lascia correre.

Nella ripresa subito occasione per Candreva (48') su suggerimento di Sensi, palla a lato, poi ci prova il Sassuolo senza fortuna con Scamacca e Berardi che, tra 51' e 59' non inquadrano lo specchio della porta. Al 63' cala il tris Conti, appena entrato al posto di Supryaga, piattone vincente su assist di Candreva. Il Sassuolo prova a riaprirla con Raspadori e Berardi (doppia risposta di Falcone al 76' e all'80'), la Samp cala i poker al 90' su calcio di rigore: Consigli travolge Caputo e Candreva dal dischetto non sbaglia.

Sampdoria-Sassuolo 4-0, tabellino e voti

Reti: 5' Caputo, 7' Sensi, 63' Conti, 90' Candreva (rig.)

Sampdoria (4-3-3): Falcone 7.5; Bereszynski 6.5, Ferrari 6.5, Colley 7, Murru 6.5 (74' Augello 6); Candreva 7.5, Rincon 6 (74' Vieira 6), Thorsby 6.5; Sensi 7.5; Caputo 7.5, Gabbiadini 6 (35' Supryaga 5.5, 57' Conti 7). All. Giampaolo.

Sassuolo (4-3-3): Consigli 5; Muldur 5.5, Chiriches 5, Ferrari 5.5, Kyriakopoulos 4.5; Frattesi 6 (59' Harroui 5.5), Lopez 5.5 (73' Henrique 6), Traoré 6 (59' Defrel 5.5); Berardi 6 (83' Ceide sv), Scamacca 5, Raspadori 5.5. All. Dionisi.

Arbitro: Maresca di Napoli.

Note: ammoniti Candreva, Falcone, Raspadori, Scamacca