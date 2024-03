Sampdoria, nuovo stop per Benedetti

Non c'è pace per Leonardo Benedetti. Il centrocampista della Sampdoria, rientrato prima della sosta a Bari per il finale di gara, si è nuovamente infortunato. Si tratta dell'ennesimo stop di una stagione in cui ha collezionato solo 10 presenze e segnato un goal.

Secondo quanto riferito dalla società al termine dell'ultimo allenamento, Benedetti ha accusato un problema muscolare al polpaccio sinistro. Molto probabilmente salterà la prossima gara contro la Ternana, ma potrebbe trattarsi di uno stop di almeno un paio di settimane. Per il resto ancora lavoro differenziato per il difensore Cristiano Piccini, che dovrebbe rientrare in gruppo nel corso della settimana, e anche per Matteo Ricci. Proseguono, infine, i percorsi di recupero Andrea Conti e Sebastiano Esposito (terapie e fisioterapia).

Il prossimo appuntamento è quello di lunedì 1° aprile 2024: alle ore 20:30 allo stadio Luigi Ferraris si giocherà infatti Sampdoria-Ternana, match valido per la 31esima giornata di Serie B. La formazione di Pirlo è arrivata alla sosta del campionato con tre vittorie consecutive e il settimo posto in classifica che vale i playoff, rush finale con otto partite a disposizione per provare a centrare l'obiettivo.

Continua a leggere le notizie di GenovaToday, segui la nostra pagina Facebook e iscriviti al nostro canale WhatsApp