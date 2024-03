Sampdoria, in amichevole si rivede Pedrola: arma in più per la corsa ai playoff

Si rivede in campo Pedrola, anche se solo per una ventina di minuti e in amichevole, in occasione della sosta per gli impegni delle Nazionali. Il talento spagnolo, vera e propria sorpresa nelle prime gare del campionato (9 presenze e tre goal) sembra aver finito il suo calvario, iniziato il primo ottobre dopo l'infortunio subito contro il Catanzaro. Era rientrato il 22 ottobre per il finale di gara contro il Cosenza, ma aveva avuto una ricaduta, rimanendo fermo ai box per circa cinque mesi.

Ora la luce in fondo al tunnel con una Sampdoria che ha trovato continuità di risultato, si è inserita in zona playoff e si gioca le sue carte nel rush finale: otto gare in cui Pedrola potrebbe essere un'arma in più per cercare l'assalto agli spareggi promozione.

Per la cronaca, l'amichevole contro la Primavera è terminata 3-0 grazie al goal di Borini e alla doppietta di Alvarez. Pedrola è subentrato proprio al posto dell'attaccante uruguagio negli ultimi venti minuti. Alla sfida con i giovani blucerchiati non hanno preso parte Leonardo Benedetti e Fabio Depaoli che hanno svolto rispettivamente un programma individuale sul campo e lavoro di scarico programmato. Proseguono i percorsi di recupero Andrea Conti, Cristiano Piccini e Matteo Ricci. Terapie e fisioterapia per Sebastiano Esposito. Al termine dell’allenamento, il mister ha concesso alla squadra due giorni e mezzo di riposo. La ripresa è fissata infatti per mercoledì pomeriggio, quando si comincerà a preparare la sfida con la Ternana, in programma al Ferraris lunedì primo aprile alle ore 20.30.

