Coppa Italia, Sampdoria-Ascoli: probabili formazioni. Le scelte di Stankovic e Bucchi

Archiviata la sconfitta contro la Roma e nel bel mezzo della bufera tra il ritorno di Ferrero allo stadio e l'attesa di novità sul fronte societario, torna in campo la Sampdoria. Giovedì 20 ottobre 2022 i blucerchiati scenderanno in campo per i sedicesimi di finale di Coppa Italia. Calcio d'inizio alle ore 18 allo stadio Luigi Ferraris, in palio il pass per gli ottavi dove, ad attendere la vincente, c'è la Fiorentina. Probabile un ampio turn over da parte di Stankovic, considerando che lunedì 24 ottobre si giocherà un vero e proprio spareggio in chiave salvezza contro la Cremonese, allo stadio Zini.

Le scelte di Stankovic e Bucchi per Sampdoria-Ascoli

QUI SAMPDORIA. Possibile turn over, pur con una rosa abbastanza limitata soprattutto nei ruoli chiave. In porta Contini potrebbe prendere il posto di Audero, in difesa possibile chance per Amione, Conti e Murru mentre Pussetto potrebbe trovare finalmente spazio dal primo minuto sulla fascia destra con Verre rilanciato a sinistra. In attacco Quagliarella per far rifiatare Caputo, difficilmente verrà rischiato Gabbiadini e quindi potrebbe fare coppia con Sabiri (tenuto in panchina per gran parte di gara contro la Roma). In mediana riposo per Rincon, Villar e Vieira potrebbero essere testati insieme.

QUI ASCOLI. Campionato altalenante, ma comunque positivo, per l'Ascoli. In Serie B la formazione di Bucchi ha conquistato 12 punti in nove gare e si trova a due lunghezze dalla zona playoff. Guarna a presidiare i pali e difesa a tre con l'ex Simic (sei mesi e zero presenze in blucerchiato nel 2017), Botteghin e Quaranta. A centrocampo Donati, Collocolo, Giovane, Eramo (altro ex uscito dalle giovanili della Samp, 5 presenze in due annate diverse) e Falasco. Gondo e Dionisi tandem offensivo.

Le probabili formazioni di Sampdoria-Ascoli

Sampdoria (4-4-2): Contini; Conti, Amione, Colley, Murru; Pussetto, Villar, Vieira, Verre; Sabiri Quagliarella. All. Stankovic.

Ascoli (3-5-2): Guarna; Simic, Botteghin, Quaranta; Donati, Collocolo, Giovane, Eramo, Falasco; Dionisi, Gondo. All. Bucchi.

Arbitro: Zufferli di Udine.

Calcio d'inizio: giovedì 20 ottobre, ore 18

Dove vedere Sampdoria-Ascoli in diretta TV e streaming: Italia 1, Mediaset Infinity, Sportmediaset.