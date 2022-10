Sampdoria-Roma 0-1, le pagelle: Caputo delude ancora, Rincon lotta come sempre

La Roma espugna lo stadio Luigi Ferraris grazie al calcio di rigore concesso in avvio per un fallo di mano di Ferrari su un cross di Abraham e lascia i blucerchiati all'ultimo posto in classifica in vista di un vero e proprio spareggio, la settimana prossima, contro la Cremonese. La formazione di Stankovic ha combattuto, ma non si è praticamente mai resa pericolosa.

Nel primo tempo una conclusione debole di Rincon e un tiro altissimo di Gabbiadini, nella ripresa forcing abbastanza sterile nel finale, la Roma ci ha provato con Zaniolo ma Audero ha risposto bene, per l'attaccante giallorosso anche un gol giustamente annullato per fuorigioco nel finale.

Attimi di tensione al Luigi Ferraris perché si è rivisto Massimo Ferrero in tribuna, l'ex presidente è stato pesantemente contestato dai tifosi appena si è sparsa la voce e alla fine ha abbandonato lo stadio scortato dalla polizia.

Nelle pagine seguenti le pagelle, con i migliori e i peggiori in campo.