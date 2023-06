La Sammargheritese riparte dalle conferme

La Sammargheritese è stata una delle grandi protagoniste del campionato di Promozione, dopo il secondo posto nel girone B, la squadra di Santa Margherita Ligure ha vinto i playoff battendo in finale il Serra Riccò meritandosi la salita in Eccellenza.

Ora è tempo di pensare al prossimo campionato e la società ha comunicato due conferme in campo con un comunicato ufficiale: "L’ A.C.D. Sammargheritese 1903, comunica di aver raggiunto anche per la Stagione 2023/2024 l’accordo con il Centrocampista Edoardo Battaglia e l’Attaccante Davide Paterno.

Nonostante le numerose richieste, i due calciatori, insieme a Società e Staff Tecnico, hanno fortemente voluto continuare a vestire con orgoglio la casacca arancione, per continuare a mettere a disposizione della Squadra le loro qualità tecniche, l’esperienza e le grandi doti umane che li caratterizzano. Ma soprattutto per giocarsi ciò che insieme ai loro compagni si sono conquistati sul campo".

Resta anche tutto lo staff tecnico che ha trascinato la squadra alla promozione: "L’ A.C.D. Sammargheritese 1903 comunica la riconferma di tutto lo Staff Tecnico della Prima Squadra per la Stagione 2023/2024. Dopo aver guidato la Squadra alla conquista del secondo posto nel Campionato di Promozione e la successiva vittoria dei PlayOff, Mister Alessandro Giacobbe ed i suoi Collaboratori guideranno i nostri Arancioni anche nel prossimo Campionato d’Eccellenza". Questo quindi sarà lo staff tecnico

Allenatore: Alessandro Giacobbe

Vice Allenatore: Umberto Voci

1º Collaboratore Tecnico: Alessandro Lenzi

2º Collaboratore Tecnico: Massimo Zanetti

Allenatore dei Portieri: Massimo Ferrari

Collaboratore Portieri: Gianni Cecotto.