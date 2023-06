Il Baiardo femminile cambia allenatore

La prima stagione è stata un successo con salvezza conquistata con ampio anticipo ed è già tempo di pensare alla seconda in Serie C per il Baiardo femminile. La società ha deciso di cambiare allenatore e lo ha comunicato in una nota apparsa sui social: L 'ASD Angelo Baiardo saluta e ringrazia Mister Stefano Castiglione per il lavoro svolto in questa stagione appena terminata alla guida della Prima squadra femminile e gli augura buona fortuna per il proseguimento della sua carriera in panchina.



La società della Presidentessa Cristina Erriu comunica altresì di aver scelto Danilo Veloce, quest'anno alla guida della Leva 2006 maschile, come tecnico delle Draghette neroverdi nel prossimo campionato di serie C nazionale, che il Baiardo intende affrontare con rinnovate ambizioni (novità importanti verranno comunicate nelle prossime settimane) per provare a portare ancora più in alto il futuro del settore femminile.



Danilo Veloce (che ha già incontrato i dirigenti responsabili del femminile per gettare le basi sulla pianificazione futura) già alla guida dei 2006 neroverdi nella seconda parte della stagione 2022/2023 è tecnico Uefa B di comprovata esperienza con alle spalle una carriera alla guida di Prime squadre (Carcarese, Pegliese, Cogoleto per citarne alcune) e formazioni del settore giovanile (Culmv, Sestrese Arenzano, Amicizia Lagaccio e Baiardo).