Baiardo femminile, il DS Lavagetto: "Stiamo facendo cose strepitose"

Le ragazze del Baiardo raccontate dal ds Luca Lavagetto in un momento della stagione particolramente felice in cui la squadra, al suo primo storico campionato di Serie C, ha 28 punti ed è ben distante dalla zona retrocessione: "Se mi giudico sono un nano, se mi confronto un gigante'. Questo è un aforisma perfetto per il nostro Baiardo femminile: al primo anno di C da matricola possiamo sicuramente dire che le ragazze, lo staff, i dirigenti hanno ancora tanti margini di crescita e dovranno migliorare in tante cose, però se ci guardiamo intorno è vediamo le rose delle altre squadre del girone, i loro investimenti, il numero di allenamenti, gli staff, addirittura gli stadi a disposizione.. beh, sono orgoglioso di quanto ha fatto la squadra in questi 7 mesi competendo alla pari con autentiche potenziali corazzate. Guardo la classifica e sorrido.





La Presidentessa e le altre figure societarie ci tutelano e ci permettono di lavorare in totale serenità e questo è importantissimo, il resto lo stanno facendo delle ragazze eccezionali, sempre pronte ad impegnarsi al massimo, comprese quelle che giocano poco o niente e proprio loro meritano un plauso speciale.Mister Castiglione, poi, ha l'enorme merito di tenere sempre tutti sul pezzo, le ragazze stanno facendo cose strepitose, ma adesso basta complimenti perché dobbiamo ancora lavorare e sudare tutti insieme per ottenere un traguardo che a settembre sembrava quasi impossibile e che adesso invece vediamo all'orizzonte"