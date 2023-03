Serie C femminile: pari tra Baiardo e Pontedera, Calcagno: "Siamo state sfortunate"

Il Baiardo non riesce ad imporsi contro il Pontedera. L'1-1 finale tra le due squadre è figlio della rete iniziale di Calcagno e del pari nella ripresa di Sivakova che lascia un po' di amaro in bocca alle genovesi che però restano comunque all'ottavo posto con 28 punti, un campionato straordinario visto che è il primo di questo livello nella storia della società

Baiardo-Pontedera 1-1, le parole delle protagoniste

Rammaricata alla fine Alessia Calcagno intervistata sui social del Baiardo: "La partita è stata sfortunata: abbiamo avuto più occasioni da gol, che il portiere avversario è riuscito a salvare, e loro hanno fatto un tiro e un gol. Purtroppo le partite vengono decise da episodi e ieri è stato così. Inoltre l'arbitro non ha saputo gestire la partita e ci siamo innervosite per alcune decisioni discutibili, ma che ci serva da lezione per la prossima partita dove dovremo stare calme e non farci travolgere dall'agonismo. Comunque ci abbiamo provato fino all'ultimo, complimenti a tutta la squadra!".

Pensiero simile per Carola Librandi: "Era una partita alla nostra altezza, purtroppo non siamo riuscite a sfruttare le occasioni create, subendo un gol su una punizione inesistente. Gara molto nervosa, che ci ha portato purtroppo a giocare tese e a essere poche lucide in altre occasioni; c'è anche un po’ di rammarico, portiamoci dietro questo punto importantissimo per noi".

L'uultima parola spetta a Jessica Nasso: "Partita contro un avversario fisicamente ostico, condizionata da alcune decisioni opinabili del direttore di gara.

Si poteva sicuramente fare di più, ma resta comunque un punto importante in vista del nostro obiettivo stagionale".