Serie C femminile, il Baiardo è salvo

Conquistata con merito, sudore, caparbietà e abnegazione. Il Baiardo di mister Castiglione è riuscito nell'intento di salvarsi con tre giornate di anticipo, battendo al "Morgavi" la Lucchese 2-1, grazie alle reti di Casciani e dell'eterna bomber Calcagno. La compagine genovese, matricola terribile al cospetto di vere e proprie corazzate, ha conquistato oggi i tre punti che le hanno permesso di staccare il "pass" per un altro anno in serie C.

Felcie ovviamente il DS Lavagetto: "Oggi è stata l'ennesima partita vinta con il cuore e la determinazione, come tutte le gare di quest'anno nelle quali abbiamo ottenuto punti, sia contro le big e sia con le "piccole". Sono fiero e orgoglioso delle ragazze e emozionato: sono felice per la società che ci è sempre stata accanto, e cercheremo insieme di alzare l'asticella il prossimo anno. Voglio fare un solo nome: mister Castiglione, che è stato il valore aggiunto di questa splendida salvezza".

Decisiva con uno dei due gol di giornata Silvia Casciani: "Sono contenta di aver contribuito alla vittoria ed alla salvezza della squadra. Ci tenevo in particolar modo a questa partita giocata da ex. Siamo state brave a non mollare e restare concentrate dopo aver subito gol. Vorrei ringraziare principalmente il mister per averci sempre trasmesso la giusta carica"

Infine parla Carola Librandi: "È stata una partita dura, ma per fortuna siamo riuscite a farla nostra. Nel primo tempo siamo passate in vantaggio, subendo il loro pareggio poco dopo. Per fortuna abbiamo raddoppiato prima della chiusura del tempo, entrando in campo nella ripresa determinate e caparbie. Abbiamo posto l'ultimo tassello a questa meritata salvezza".