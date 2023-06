Arenzano, altra importante conferma

L'ottimo campionato appena concluso vale la conferma del direttore Sportivo Davide Alvino in casa Arenzano. La formazione, che sarà guidata in panchina ancora da mister Corradi, riparte dopo due ottime stagioni in cui ha raggiunto la salvezza.

La società ha comunicato la conferma con una nota apparsa sui propri social: L’ Arenzano FC comunica, con grande felicità, che Davide Alvino, per il terzo anno consecutivo sarà ancora il direttore sportivo, ruolo che ricoperto con bravura e professionalità.

I risultati sono stati eccellenti, a partire dalla valorizzazione dei tanti giovani lanciati e fatti crescere in prima squadra (lavoro riconosciuto e premiato dalla FIGC Comitato Regionale Ligure) e dagli eccellenti risultati ottenuti, salvezza, ai play out, il primo anno, consolidamento della categoria, grazie al buon calcio proposto durante il campionato da poco concluso.

La società, con in testa, il presidente Alberto Garetto, il vice presidente Adamo Casali ed il direttore generale Luca Marzano augurano a Davide Alvino, buon lavoro!