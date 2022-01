Da 'nuovo Ibra' a 'Special Two': l'ex Samp Foti diventa il vice di Mourinho

Da 'enfant prodige' blucerchiato a 'Special two". Nel mezzo una carriera sfortunatissima e una nuova vita come allenatore. Stiamo parlando di Salvatore Foti, gioiello della Sampdoria di metà anni 2000 che a soli 33 anni è appena diventato il vice allenatore di José Mourinho alla Roma.

In tanti ricorderanno i suoi esordi nel calcio che conta, nato a Palermo l'otto agosto 1988, dopo le giovanili con l'Acireale passa al Venezia, ma la società fallisce e approda in blucerchiato nel 2005 per esordire in prima squadra l'otto gennaio 2006 a nemmeno 18 anni, un mese trova anche il suo primo gol tra i professionisti in un Sampdoria-Messina terminato 4-2 al Luigi Ferraris. Sembra l'inizio di una straordinaria carriera, con i media nazionali che lo paragonano addirittura a Ibrahimovic e arrivano anche le sirene inglesi con Chelsea e Manchester United che chiedono informazioni su uno dei giovani ritenuti tra i più promettenti nel panorama europeo. Rimane in blucerchiato per maturare ancora e, nel giro di pochi anni, la sua stella si spegne.

Nel 2006/2007 trova poco spazio in un reparto offensivo affollato con Flachi, Bazzani, Bonazzoli e Quagliarella e così passa in prestito al Vicenza dove segna sei gol, torna in blucerchiato, ma la magia non c'è più e finisce per giocare (e segnare tanto) con la formazione Primavera, nuovo prestito al Messina (3 gol in 17 partite nel 2008) e poi via con la girandola di maglie e con diversi problemi fisici che gli impediscono di rendere al meglio. Udinese, Treviso, Piacenza, Empoli e anche un ritorno alla Samp (tre gare e un gol in Serie B nel 2011/2012) prima della cessione definitiva al Lecce dove a 24 anni torna protagonista e trascinatore in Salento, anche se in Serie C. La rinascita però non arriva perché un brutto infortunio interrompe nuovamente la sua scalata e, dopo un'operazione nel 2013 prova a ripartire dalla Svizzera, ma tra 2014 e 2015 scende in campo solo una volta e decide di smettere definitivamente a soli 27 anni.

Torna così a Genova e si butta a capofitto in una nuova avventura, entrando nello staff tecnico di Marco Giampaolo nel 2016, lo affianca in blucerchiato e poi anche nelle sfortunate avventure tra Milano e Torino. Nei giorni scorsi arriva la chiamata di José Mourinho, alla ricerca di un vice dopo il divorzio da Joao Sacramento, Foti ovviamente accetta e diventa il secondo dello 'Special One', proverà a riprendersi quello che il calcio giocato gli ha tolto troppo presto, il sogno di un bambino che doveva diventare un campione.