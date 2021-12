Sampdoria, presidente Lanna: primo Cda e poi incontro con la squadra

Nella giornata di ieri, 29 dicembre, a Mestre si è riunito il nuovo Cda della Sampdoria, il primo guidato dal nuovo presidente Marco Lanna, nel quale si sono decise le deleghe e i compiti dei nuovi consiglieri.

È stato formalizzato il rientro in società dell'avvocato Antonio Romei, in passato vicepresidente del club, che aveva lasciato il ruolo dopo alcune frizioni con l'ex presidente Ferrero. Tra i consiglieri anche Gianni Panconi, uomo della società di consulenza Ernst&Young, ligure e da sempre vicino agli ambienti blucerchiati, e Alberto Bosco, professionista esperto in amministrazione e gestione contabile già entrato in società con Ferrero.

Lascia il suo ruolo il commercialista Gianluca Vidal, professionista vicino a Ferrero che mantiene però il suo ruolo di trustee del fondo patrimoniale che ha il controllo della Sampdoria. I nuovi nomi del consiglio di amministrazione, tutti uomini vicini alla Sampdoria ma anche professionisti preparati, confermano la finalità del nuovo assetto societario: tenere la società in acque tranquille e lavorare per concretizzare la cessione.

Nella giornata di oggi, 30 dicembre, i giocatori si trovano a Bogliasco per iniziare gli allenamenti in vista della ripresa del campionato il 6 gennaio 2022, quando al Ferraris arriverà il Cagliari. Nel pomeriggio ci sarà la prima visita ufficiale del nuovo presidente Lanna alla squadra, che segna l'inizio del nuovo corso del club.

Il 3 gennaio 2022 si apre anche la sessione invernale del calciomercato, fase particolarmente delicata per i vertici societari, che saranno impegnati nella difficile operazione di trovare liquidità per ripianare i debiti senza però indebolire la squadra.