Sampdoria, Marco Lanna è il nuovo presidente

La Sampdoria ha scelto Marco Lanna, 53 anni, per guidare la società fuori dal momento difficile, in cui è finita dopo l'arresto del presidente, Massimo Ferrero. Il nome dell'ex giocatore, unico genovese a vincere lo scudetto del '91 nellla squadra guidata dai Boskov, con Vialli e Mancini, era già circolato nei giorni scorsi. Dopo due rinvii, l'assemblea ha fatto la sua scelta.

"L'assemblea degli azionisti della Sampdoria - si legge in una nota apparsa sul sito della società - ha proseguito nella serata di oggi (lunedì 27 dicembre 2021 ndr.) i lavori avviati lo scorso 24 dicembre, in seconda convocazione, per deliberare sulle materie all'ordine del giorno".

"L'azionista di maggioranza Sport Spettacolo Holding, valutate le indicazioni ricevute e ringraziando tutti coloro che hanno contribuito a questa fase di transizione del club - prosegue la nota -, ha nominato al termine dei lavori il nuovo Consiglio di Amministrazione nelle persone di Marco Lanna (presidente), Alberto Bosco, Gianni Panconi e Antonio Romei".

Lanna è il diciannovesimo presidente della Sampdoria dal 1946. Con la maglia blucerchiata, indossata da Lanna dal 1987 al 1993 e nel 2002, ha collezionato 133 presenze con due gol. Nel frattempo l'ex presidente Ferrero è tornato a casa e ha trascorso il Natale ai domiciliari.

Per quanto riguarda la squadra, l'appuntamento per riprendere le attività al Mugnaini di Bogliasco è fissato nel pomeriggio di giovedì 30 dicembre. Il primo impegno ufficiale del nuovo anno sarà la gara di campionato con il Cagliari, prima del girone di ritorno, in agenda il 6 gennaio alle ore 12.30. Il 3 gennaio l'apertura del mercato.