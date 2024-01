Salernitana-Genoa 1-2, pagelle: Retegui è tornato, Gudmundsson totale

Squadra in casa

Squadra in casa Salernitana

Il Genoa batte la Salernitana in trasferta in rimonta 2-1. I rossoblu colpito a freddo da Martegani riescono a ribaltare la gara grazie a Gudmundsson e Retegui, i migliori in campo.

Gilardino nonostante l'emergenza incamera tre punti che lo allontanano ancora dalla zona retrocessione e si dimostra più forte delle tante difficiltà avute in settimana.

Nelle pagine seguenti le pagelle, con i migliori e i peggiori in campo.