Genoa, si sgonfia il caso Irpef: la classifica non cambia

Si chiude senza penalizzazione il caos Irpef che aveva fatto temere alcune conseguenze in classifica per il Genoa. La Procura ha archiviato il caso, come spiegato oggi da Primocanale e quindi il Grifone resta a 22 punti in graduatoria, con ampio margine sulla zona retrocessione in Serie B, vero obiettivo stagionale della squadra di Gilardino che mai è stato coinvolto nella lotta per non retrocedere da quando è iniziato il campionato se non dopo l'esordio con sconfitta con la Fiorentina.

Genoa, il caos Irpef non cambia la classifica

Una ottima notizie per la società rossoblu che aveva pagato regolarmente quanto dovuto, ma era stata segnalata per la mancanza di alcuni documenti. Il Genoa ha però subito fornito tutta la documentazione necessaria e così la Procura ha chiuso il caso senza alcun provvedimento per i liguri che adesso possono concentrarsi sul campo e sul mercato.

Proprio in tema di trattative sembra che si stia scaldando la pista Niang con l'attaccante che oggi ha postato una foto sui social con la maglia del Genoa e un cuore a fianco. Un segnale che qualcosa bolle in pentola con il giocatore che si svincolerà dall'Adana Demirspor e poi potrebbe davvero tornare al Genoa a quasi dieci anni dalla prima volta datata gennaio 2015.