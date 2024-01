Salernitana-Genoa 1-2, rimonta rossoblu: il Grifone non si ferma più

Va sotto, ribalta la gara e si prende il sesto risultato utile consecutivo nonostante l'emergenza. Il Genoa batte la Salernitana 2-1 in trasferta con una formazione ampiamente rimaneggiata e dopo essere passato in svantaggio colpito al 2' da Martegani. La squadra di Gilardino però si dimostra più forte di tutto e grazie alla sua coppia gol Retegui-Gudmundsson ribalta il risultato e vola a quota 25 punti in classifica, a più sette sulla zona retrocessione.

Salernitana-Genoa 1-2, la cronaca

Gilardino in piena emergenza fa esordire Spence a sinistra e sposta Frendrup a destra, in difesa c'è Vogliacco al posto di De Winter squalificato. La partenza della gara è scoppiettante, al 2' il Grifone va sotto colpito da Martegani che infila in rete dal cuore dell'area su assist da sinistra di Bradaric, ma dieci minuti più tardi rimette subito la gara sui binari della parità: splendido triangolo volante Badelj-Retegui con il bomber che di sinistro scarica tutta la sua rabbia per un periodo poco felice a causa dei tanti infortuni sotto la traversa della porta di Ochoa.

Dopo la sfuriata iniziale le due squadre si fronteggiano in maniera più tattica e così la Salernitana, che ha un disperato bisogno dei tre punti, prende in mano il pallino del gioco ma fino alla metà della prima frazione crea solamente un brivido sulla schiena dei tifosi rossoblu grazie ad una bordata da lontano da Candreva che sfiora l'incrocio. Poche emozioni quindi ma al 29' arriva un giallo pesante per il Grifone, Frendrup atterra Bradaric e salterà la prossima gara perché era diffidato. Intorno alla mezzora prima Martinez esce molto bene ad anticipare Simy, poi ci prova Retegui di testa ma la conclusione finisce dritta nelle braccia di Ochoa. Nel finale di prima fraziona altra ammonizione per il Grifone e altro squalificato per la prossima gara: Badelj entra in ritardo e si prende il giallo in regime di diffida. Al 47' altra conclusione disinnescata da Martinez con il portiere che respinge il colpo di testa di Simy.

La ripresa parte con gli stessi ventidue in campo e la prima emozione arriva al 52' quando Simy ha un rigore in movimento davanti ma il suo tiro viene deviato in scivolata dal sempre ottimo Bani. Al 55' ingenuità di ovato che colpisce di mano un pallone innocui in area, il rigore è netto e Gudmundssn lo trasforma. La gara diventa sempre più interessante, al 61' traversa piena di Candreva che scarica un gran destro su punizione dal limite concessa per fallo di Bani (ammonito) su Tchaouna, intervento decisivo perché l'attaccante era lanciato a rete. La Salernitana accusa il colpo, non riesce più a proporsi e il Genoa controlla senza fatica anzi proponendosi più volte in ripartenza ma sbagliando spesso l'ultimo passaggio. Il colpo del ko non arriva, ma poco importa, il Grifone ha spiegato le ali e adesso non si ferma più

Salernitana-Genoa 1-2, gli highlights

A breve saranno disponibili gli highlights video del match sul canale ufficiale Youtube della Serie A

Salernitana-Genoa 1-2, il tabellino

Reti: 2' Martegani, 14' Retegui, 57' Gudmundsson (rig)

Salernitana (4-3-2-1): Ochoa 6; Pierozzi 6, Lovato 5 (75' Zanoli s.v.), Gyomber 6, Bradaric 6 (82' Legowski); Martegani 6,5 (82' Daniliuc s.v.), Basic 5,5 (68' Kastanos 5,5), Maggiore 6; Candreva 6,5, Tchaouna 5 (75' Ikwuemesi s.v.); Simy 5

Genoa (3-5-2): Martinez 6; Vogliacco 6 (70' Thorsby 6), Bani 6, Vasquez 5,5; Frendrup 5,5, Malinovskyi 5,5, Badelj 6,5, Strootman 6,5 (87' Ekuban s.v.), Spence 6; Gudmundsson 7, Retegui 7

Note: ammoniti: Frendrup, Badelj, Bani, Vogliacco, Martinez