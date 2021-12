Il Rivasamba si rinforza, arriva un ex Samp e Sestri Levante

A poche ore dalla sfida contro il Busalla, valida per la tredicesima giornata del campionato di Eccellenza, girone B, il Rivasamba annuncia un nuovo colpo di calciomercato. La squadra, terza in classifca in campionato con 18 punti, a meno quattro dalla capolista Rapallo Rivarolese e in piena lotta per i playoff si rinforza.

Simone Cuneo al Rivasamba

La società ha annunciato il nuovo aacquisto sulla propria pagina Facebook: "regalo anticipato per lo staff del Rivasamba con il nuovo colpo di mercato che arriva dal Sestri Levante, Simone Cuneo, classe 2000 ex Sampdoria.

Questo il suo percorso calcistico: dai 6 agli 11 anni nel Fontanabuona, a 12 anni un anno nella Virtus Entella e infine 5 anni alla Samp come settore giovanile. Poi 5 stagioni col Sestri Levante, 4 in serie D e 1 in Eccellenza".

Le prime parole del nuovo acquisto del Rivasamba

Ventuno anni e già tanata esperienza per Simone Cuneo che commenta così la su anuova avventura: "Il cambio di maglia è dovuto a numerose motivazioni prima fra tutte la volontà di Giuseppe Vicino, mister e compagni di avermi con loro, per ora ho fatto un solo allenamento e posso dire che è un gruppo eccezionale. La maggior parte dei ragazzi li conoscevo già, sono tutti forti e brave persone. Sono convinto che questo sia l’ambiente giusto per far bene e divertirmi e spero di togliermi tante soddisfazioni di squadra e perché no anche personali".