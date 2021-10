La Sestrese sprofonda dopo il ko con la capolista Rivasamba

Il Rivasamba continua ad essere cliente indigesto pr laSestrese. La squadra di Sestri Ponente si arrende anche oggi 1-0, come successo le ultime due volte che le formazioni si sono affrontate, nella quinta giornata del campionato di Eccellenza girone B..

La sfida viaggia per buona parte del match sui binari dell’equilibrio, ma nella ripresa è Bagnato al 69’ a regalare i tre punti al Rivasamba con la rete decisiva di una gara che rischia di lasciare parecchi problemi di classifica alla formazione del ponente genovese.

Per la Sestrese infatti è la terza sconfitta consecutiva che fa salire a quattro i turni senza vittorie in campionato. L’unico punto conquistato vale l’ultimo posto in classifica a meno tre dal gruppetto formato da Busalla, Cadimare, Rapallo e Molassana. Il prossimo turno vedrà il fanalino di coda affrontare il Molassana in un match già da brividi.

Spirito decisamente opposto per il Rivasamba che grazie ai tre punti di oggi sale al primo posto in classifica con 10 punti insieme a Campomorone e Baiardo e si candida ad un campionato da assoluto protagonista.

Il tabellino di Sestrese-Rivasamba

Sestrese-Rivasamba 0-1

Marcatori: 69’ Bagnato

Sestrese: Rovetta, Tecchiati, Ghigliazza, Di Sisto, Ansaldo, Padpova, Bazzurro, Caramello, Mura, Piroli, Tomè

Rivsamba Barbieri, Lasagna, Scarpino, Sanguineti, Queirolo, Vottero, Monteverde, Bagnato, Gandolfo, Cusato, Lessona