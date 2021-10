Rapallo Rivarolese corsaro, battuto il Rivasamba

Si ferma la corsa del Rivasamba, una delle tre capoliste prima delle gare di oggi. La squadra levantina accusa la prima sconfitta stagionale oggi nella gara contro il Rapallo Rivarolese che sbanca con il risultato di 1-0 l'Andersen e si rilancia. Ora il Rivasamba è terzo con dieci punti, tre in meno della capolista Baiardo, mentre i ruentini salgono a sette appena dietro al gruppo delle miglori.

La cronaca di Rivasamba-Rapallo Rivarolese

I bianconeri entrano meglio in partita e nonostante le assenza mettono alle corde i padroni di casa che però reagiscono e chiudono in crescendo la prima frazione di gioco.

A spezzare l'equilibrio ci pensa al 50' Chiarabini che pesca il jolly che decide la gara con un tiro potente e preciso che si infila all'incrocio e non lascia scampo a Barbieri. La rete scatena la reazione del Rivasamba che si riversa in attacco ma non trova il modo per riequilibrare la partita.

Il Rapallo Rivarolese si conferma così in grande crescita, prima di questo successo aveva battuto la Sestrese con un netto 3-0 e nel prossimo turno affronterà il Molassana ultimo della classe in casa. Una buona possibilità per provare a scalare la classifica. Per il Rivasamba invece turno di riposo e poi, all'ottava giornata, incrocio sempre con il Molassana Boero.