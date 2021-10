Campomorone, addio alla vetta: stop contro il Busalla

Il Camporone continua la propria striscia positiva, zero sconfitte all’attivo nelle prime sei giornate di Eccellenza, ma oggi non va oltre lo 0-0 in casa contro il Busalla, lasciando così spazio al soprasso del Baiardo, solitario in vetta alla classifica da questa sera con 13 punti contro gli 11 del Campomorone, seconda forza del torneo.

La cronaca di Campomorone-Busalla

La sfida è equilibrata, il pari finale per 0-0 non racconta nel migliore modo una partita in cui entrambe hanno cercato di vincere fino alla fine. Nella prima frazione sono tre le occasioni da gol, una per i padroni di casa due per gli ospiti.



Nella ripresa salgono in cattedra i due portieri, sono infatti Gianrossi e Bagon a fermare tutte le conclusioni degli avversari e blindare le proprie porte. Il Busalla va, per esempio, vicino alla rete con Spano e Repetto, ma alla fine nessuno riesce a sbloccare il risultato. Per gli ospiti il punto serve a muovere una classifica che ora li vede con cinque punti appena sopra il treno delle ultime della classe Molassana, Sestrese e Cadimare.

Il tabellino della gara

Campomorone-Busalla 0-0



Campomorone: Gianrossi, Concas, Lamonica, Bottino, Coppola, Chiriaco, De Martini, Fassone, Galluccio, Agostini, Buffo

A disposizione: Ferrari, Damonte, D’Amoia, Montarsolo, Bortolai, Zola, Ciceri, Galleri



Busalla: Bagon, Zunino, Piccardo, Piemontese, Ferrando, Ottoboni, Spano, Siani, Repetto, Boggiano, Minutoli

A disposizione: Montaldo, Sesta, Savio, Re F., Ndiaye, Re S., Erroi, Gottingi, Becciu.