Il Baiardo batte la Fezzanese e torna in testa in Eccellenza

Basta un gol, del solito Romei, al Baiardo per battere la Fezzanese in una giornata che riporta in testa alla classifica i genovesi visti gli stop di Campomorone e Rivasamba.

La cronaca di Baiardo-Fezzanese

La sfida giocata al XXV aprile vede subito gli ospiti molto propositivi e vicina al gol in avvio per due volte con Frolla e Graselli, mentre la risposta dei padroni di casa è tutta in un tito di Battaglia di poco fuori. La svolta della gara arriva a inizio ripresa, al 54’ con Di Merialdo che pesca in area Romei, il bomber del Baiardo, lasciato colpevolemente solo, di testa insacca il gol dell’1-0. La Fezzanese prova la reazione con Gavini, ma al 76’ rischia di capitolare ancora sulla conclusione di Romeri sopratutto con la palla di Mariani intercettata sulla linea da un difensore. La sfida viaggia così fino alla fine con la capolista che ha ancora una grande occasione con il match winner della sfida ma questa volta si fa ipnotizzare dal portiere avversario.

Il tabellino di Baiardo-Fezzanese

Angelo Baiardo-Fezzanese 1-0

Marcatori: 54’ Romi

Baiardo: D'Amora, Ungaro, Giambarresi, Merialdo, Ruffino, Napello, Pascucci, Oliviero (38' st. Gattiglia), Romei, Battaglia (24'st. Peirotti), Ferrario. All. Paglia.

Fezzanese: Mariani, Gavini, Gamberucci (33' st. Smecca), Brizzi, Zavatto, Andrei, Del Vigo (12' st. Di Vittorio), Grasselli, Frolla (40' st. Selimi), Papi (40 st. Lunghi), Maglione (19' st. Dell'Amico) . All. Turi

Arbitro: Colelli

Assistenti: Cremona e Bernardini